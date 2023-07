Geldberater: Diversifikation im Depot – Brauche ich neben ETF Einzelaktien im Depot? Geldexperte Martin Spieler sagt, warum man gerade bei kleineren und mittleren Depotgrössen ausschliesslich auf Fonds setzen sollte. Martin Spieler

Je kleiner das Depot, umso grösser das Klumpenrisiko: Eine Top-Diversifikation erreicht man fast nur über Fonds. Illustration: Christina Baeriswyl

Beim Anlegen breit streuen und diversifizieren – da bin ich ganz bei Ihnen. Man kann auch ausschliesslich in ETF investieren. Müssen es wirklich einzelne Aktien und Obligationen sein? Leserfrage von D.K.

Nein. Einzelne Aktien und Einzelobligationen sind nur bei grösseren Depots sinnvoll, da man bei kleineren Anlagebeträgen mit Einzeltiteln keine gute Diversifikation hinkriegt. Gerade bei Aktien haben viele Anleger mehr Freude an Einzeltiteln als an Fonds. Nicht selten tragen sie aber ein Klumpenrisiko. Erst recht ein Klumpenrisiko übernimmt man mit einzelnen Obligationen, die meist nicht in kleinen Tranchen zugänglich sind.

Die Schwierigkeit besteht darin, dass man für seine Strategie die optimalen Produkte und Indizes findet.

Eine wirklich gute Diversifikation sowohl über verschiedene Anlageklassen hinweg als auch in verschiedenen Märkten und Währungen erreicht man als Privatanleger praktisch nur über Fonds. Exchange Traded Funds ETF verfolgen in der Regel eine passive Strategie: Sie bilden einen Index ab und weisen günstige Gebühren auf. Für fast jede Anlageidee und -strategie gibt es entsprechende Instrumente.

Die Schwierigkeit besteht darin, dass man für seine Strategie die optimalen Produkte und Indizes findet. Je komplexer die Strategie, desto grösser ist dafür der Aufwand. Nachteilig ist allerdings, dass man immer den Index als Ganzes wählen muss – man kauft so nicht nur die besten Unternehmen, sondern gezwungenermassen auch schwache, alleine darum, weil diese eben im Index enthalten sind.

Martin Spieler ist unabhängiger Wirtschafts- und Finanzexperte. Im Geldblog beantwortet er täglich eine Leserfrage. Möchten Sie einen Rat? Schreiben Sie uns an geldberater@sonntagszeitung.ch. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.