Über 80-Jährige können sich bereits seit Anfang Juli ein zweites Mal boostern lassen, wie hier in Bern. Neu empfiehlt die Impfkommission Ekif eine Auffrischimpfung für alle Personen ab 16 Jahren. Foto: Keystone

Nun geht es plötzlich schnell. Letzte Woche erteilte die Arzneimittelbehörde Swissmedic einem neuen, an Omikron angepassten Covid-Impfstoff von Moderna die Zulassung. Und heute hat die Eidgenössische Kommission für Impffragen (Ekif) an einer Medienkonferenz die Impfempfehlungen für den Herbst und Winter bekannt gegeben. Wem nützt die neue Impfung? Wer kann gut darauf verzichten? Wir geben Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Was rät die Ekif?

Die Ekif und das BAG empfehlen die Auffrischimpfung primär allen über 65-Jährigen sowie besonders gefährdeten Personen, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf haben. Dazu zählen Schwangere sowie Menschen, die an chronischen Vorerkrankungen leiden oder ein geschwächtes Immunsystem haben. Die Impfung gebe diesen Personen zumindest vorübergehend einen verbesserten individuellen Schutz vor einem schweren Krankheitsverlauf, sagte Christoph Berger, Präsident der EKIF, an der Medienkonferenz.

In zweiter Linie gilt die Empfehlung für Personen zwischen 16 und 64 Jahren ohne Risikofaktoren, die in Gesundheitsberufen arbeiten oder beruflich oder privat besonders gefährdete Personen betreuen. In dritter Priorität wird die Auffrischimpfung auch allen anderen Personen im Alter zwischen 16 und 64 Jahren ohne Risikofaktoren empfohlen. Und zwar für jene, die dies nach individueller Abwägung für sinnvoll halten, weil sie beispielsweise das Risiko einer Infektion oder als Folge einer Infektion Long Covid zu entwickeln, verringern möchten. Den unter 16-Jährigen empfiehlt die EKIF keine Auffrischimpfung.

Die EKIF empfiehlt einen Mindestabstand von vier Monaten zwischen zwei Impfdosen oder einer Impfung nach einer Infektion. Wer also zum Beispiel dreifach geimpft ist und sich im Juli zudem noch angesteckt hat, der braucht frühestens im November einen Booster. Diese Konstellation – drei Impfungen, eine Infektion – scheint übrigens gemäss Fachleuten derzeit den besten Schutz zu bieten. Für die über 80-Jährigen, die sich bereits im Juli ein zweites Mal boostern lassen konnten, gilt die gleiche Regelung: Sie können nach frühestens vier Monaten eine dritte Auffrischimpfung erhalten.

In punkto Mindestabstand sind andere Fachleute zurückhaltender. «Längere Impfabstände sind vorteilhaft in Hinblick auf die Stärke der ausgelösten Immunantwort und die daraus resultierende Schutzdauer», sagt der Immunologe Christian Bogdan von der Universitätsklinik Erlangen gegenüber dem Science Media Center (SMC). Dies hätten verschiedene Untersuchungen im Rahmen von Covid-19-Impfstudien ergeben.

Welche Impfstoffe kommen zum Einsatz? Und ab wann?

Die neue Impfkampagne startet am 10. Oktober. Bis dann soll auch der bivalente Impfstoff von Moderna verfügbar sein. Laut BAG werden bis Ende September 3,5 Millionen Impfdosen davon ausgeliefert. Der Impfstoff könne grundsätzlich ausgewählt werden, vor allem in den grösseren Impfzentren, sagte Rudolf Hauri, Präsident der Vereinigung der Kantonsärzte, an der Medienkonferenz. Für den Booster steht dann neben dem bivalenten Impfstoff von Moderna möglicherweise auch das adaptierte Vakzin von Pfizer/Biontech zur Verfügung, sofern die Zulassung durch Swissmedic rechtzeitig erfolgt. Zudem ist eine Auffrischimpfung auch mit dem Impfstoff Nuvaxovid des Herstellers Novavax möglich oder mit den ursprünglichen mRNA-Impfstoffen von Moderna und Pfizer/Biontech.

Gibt es weiterhin ein Zertifikat nach einem Booster?

Ja, das BAG stellt nach jeder Impfung weiterhin ein Zertifikat aus, ebenso nach einer Genesung und einem positiven Corona-Test. In der Schweiz wird das Zertifikat zwar nicht mehr benötigt, allerdings kann es bei Auslandreisen weiterhin notwendig sein.

Was weiss man über den neuen Impfstoff von Moderna?

Dieses Vakzin besteht aus zwei verschiedenen Komponenten: je zur Hälfte aus dem ursprünglichen Impfstoff und einer an die Omikron-Untervariante BA.1 angepasste Version. Man nennt solche Impfstoffe daher «bivalent». Mit dem angepassten Impfstoff erhoffen sich Ärzte, Behörden und auch der Hersteller eine breitere und bessere Immunantwort.

Moderna hat mit dem bivalenten Impfstoff eine Studie durchgeführt, in deren Rahmen je circa 400 Personen mit dem ursprünglichen Impfstoff und dem neuen bivalenten BA.1-Vakzin geimpft wurden. Vier Wochen später schauten die Forschenden, welche Immunantwort dadurch ausgelöst wurde. Es zeigte sich, dass die mit dem bivalenten Vakzin Geimpften 1,75-mal so viele Antikörper im Blut hatten wie die herkömmlich Geimpften. Der neue Impfstoff hatte ein ähnliches Nebenwirkungsprofil wie der ursprüngliche und erwies sich als sicher.

Der neue bivalente Impfstoff löst eine deutlich stärkere Immunantwort aus: Produktionsanlage von Moderna in Kalamazoo, Michigan (USA). Foto: Keystone

Allerdings ist die Aussagekraft der Studie begrenzt. Denn die Menge an Antikörpern sagt nur beschränkt etwas darüber aus, wie gut jemand vor einer Ansteckung oder vor einem schweren Verlauf geschützt ist.

Kommt dazu, dass jene Omikron-Untervariante, gegen die sich der bivalente Impfstoff richtet, schon lange nicht mehr zirkuliert. BA.1 war für die Monsterwelle im Januar/Februar verantwortlich, dann kam BA.2 und zuletzt im Juni/Juli BA.5. Moderna betont zwar, dass der Impfstoff auch gegen die neueren Untervarianten wirke, allerdings deutlich weniger gut als gegen BA.1. Unklar ist derzeit, welche Varianten allenfalls im Winter zirkulieren werden. Noch ist weltweit keine neue Variante aufgetaucht.

Bei Swissmedic ist derzeit noch ein zweiter, fast identischer bivalenter BA.1-Impfstoff von Pfizer/Biontech in Prüfung. Ein Zulassungsentscheid ist noch diesen Monat zu erwarten. In den USA ist man derweil schon einen Schritt weiter. Dort hat die Arzneimittelbehörde FDA einem bivalenten BA.4/BA.5 von Pfizer/Biontech eine Notfallzulassung erteilt – notabene, ohne dass dieses Vakzin je an Menschen getestet wurde. Swissmedic hat noch keinen Zulassungsantrag für diesen Impfstoff erhalten. Ob ein solcher Impfstoff ohne klinische Prüfung in der Schweiz eine Zulassung erhalten würde, ist zudem unklar.

Muss jeder angepasste Impfstoff klinische Tests durchlaufen?

Bei dem Entscheid für die Notfallzulassung des bivalenten BA.4/BA.5-Impfstoffs stützte sich die FDA auf die Erfahrungen mit der Grippeimpfung. Diese wird jedes Jahr den gerade zirkulierenden Virusstämmen angepasst. Für diese adaptierten Impfstoffe braucht es schon lange keine klinischen Tests mehr, auch in der Schweiz nicht.

Bei den neuen mRNA-Impfstoffen ist das anders. Da hat man noch viel weniger Erfahrung und ist entsprechend vorsichtig. In näherer Zukunft werden die Hersteller angepasste Impfstoffe weiterhin in Studien mit wenigen Hundert Probanden auf die Sicherheit prüfen müssen. Dieses abgekürzte Verfahren sollte reichen, weil die Modifikationen in den angepassten Impfstoffen jeweils nur minim sind. Mittelfristig wird sich das Zulassungsprozedere bei der Covid-Impfung aber wahrscheinlich jenem der Grippeimpfung angleichen.

Wie hat sich die epidemiologische Situation 2022 verändert?

Vor einem Jahr war die Sachlage noch klar. Eine dritte Impfdosis respektive ein erster Booster konnte das Risiko, sich im Winter 2021/22 mit Sars-CoV-2 zu infizieren oder schwer an Covid zu erkranken, deutlich reduzieren. Knapp die Hälfte der Schweizer Bevölkerung liess sich daher im November und Dezember 2021 ein drittes Mal stechen.

Hauptbahnhof Zürich während der Impfkampagne für den ersten Booster im November 2021: Wird es auf die zweite Booster-Impfung auch wieder einen Ansturm geben? Foto: Keystone

Dann kam Omikron. Die neue Variante hatte sich gegenüber früheren Virusversionen so sehr verändert, dass die Impfung – und auch der Booster – nun kaum mehr vor einer Ansteckung schützte. In der Folge schnellte Anfang Jahr die Zahl der Neuansteckungen mit Sars-CoV-2 in bislang ungeahnte Höhen. Pro Tag infizierten sich im Januar und Februar – Dunkelziffer mit eingerechnet – zwischen 100’000 und 200’000 Personen in der Schweiz. Doch anders als in den früheren Wellen hatte dieser gewaltige Peak keine oder nur geringe Auswirkungen auf die Zahl der Spitaleinweisungen und der Todesfälle.

Denn die Impfung wirkte. Sie konnte zwar Ansteckungen nicht mehr verhindern, schützte aber nach wie vor exzellent vor schweren Krankheitsverläufen. Und das gilt bis heute. «Die Impfstoffe machen genau das, wofür sie entwickelt wurden», sagte Barney Graham, der Vizedirektor des Vaccine Research Center an den Nationalen Gesundheitsinstituten NIH (USA), der «Washington Post». «Sie halten die Menschen von den Spitälern fern.»

Heute ist die Situation viel komplizierter als noch vor einem Jahr. So sind die Menschen einmal oder zweimal geimpft, oft auch geboostert, viele haben sich auch schon einmal oder mehrmals mit dem Virus angesteckt – und das in allen möglichen Kombinationen – 98 Prozent der Schweizer Bevölkerung haben mittlerweile Antikörper gegen Sars-CoV-2. Dadurch sind die meisten Menschen sehr gut vor schweren Verläufen oder dem Tod geschützt. Das bedeutet aber auch, dass selbst die an Omikron angepassten neuen Impfstoffe für nicht besonders gefährdete Menschen nur noch einen kleinen Zusatznutzen bringen.

Welchen Nutzen hat ein Booster für ältere und gefährdete Personen?

Innenstadt von Jerusalem: In Israel wurde schon im Januar und Februar ein zweiter Booster für Personen ab 60 Jahren angeboten. Foto: Keystone

Dazu gibt es gute Daten aus Israel. Schon im Januar und Februar konnten dort Personen über 60 Jahre einen zweiten Booster erhalten. Im April veröffentlichten Forschende dann die Resultate einer Kohortenstudie . Demnach schützt die vierte Impfung (im Vergleich zu einer mindestens vier Monate zurückliegenden dritten Impfung) zu 45 Prozent vor einer Infektion, zu 62 Prozent vor einem schweren Covid-Verlauf und zu 74 Prozent vor Tod durch Covid-19. In absoluten Zahlen heisst das: Auf 100’000 Personen konnte der zweite Booster 180 Hospitalisierungen und 23 Todesfälle verhindern.

Ähnliche Zahlen gibt es aus Portugal. Dort sind im Mai 2022 bei den über 80-jährigen Covid-Patienten 10 Prozent der nicht oder unvollständig Geimpften gestorben, 5 Prozent der doppelt Geimpften, aber nur 1,7 Prozent der einfach Geboosterten.

Was bringt ein Booster für nicht besonders gefährdete Menschen?

Immungesunde jüngere Personen brauchen derzeit in der Regel keine vierte Impfung. Foto: Keystone

Der Nutzen ist relativ bescheiden. Die wiederholte Impfung könnte den kaum mehr existierenden Schutz vor einer Ansteckung leicht verbessern, doch dieser Effekt dürfte wie bei den früheren Impfungen spätestens nach etwa drei Monaten wieder verschwinden. Dazu gibt es allerdings (noch) keine belastbaren Daten. Und wenn der zweite Booster tatsächlich Infektionen zumindest leicht verhindert, kann man so auch das Risiko, nach einer Infektion an Long Covid zu erkranken, etwas verringern. Das ist sicherlich ein Argument, sich ein zweites Mal boostern zu lassen. Aber: «Immungesunde jüngere Menschen benötigen derzeit keine vierte Impfung», sagte Christine Falk, die Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie zur «Süddeutschen Zeitung». Drei Impfungen führten zu einem lang anhaltenden Immungedächtnis.

Wie lange schützt die Impfung vor schweren Verläufen?

Bislang gibt es keine Anzeichen, dass der Schutz vor schweren Verläufen schnell abnehmen könnte. Das hat damit zu tun, dass das Immunsystem beim Erstkontakt mit einem Erreger oder einer Impfung nicht nur relativ kurzlebige Antikörper produziert, sondern auch ein Immungedächtnis aufbaut. Dieses besteht aus sogenannten B- und T-Gedächtniszellen. Diese Zellen können zwar eine Infektion nicht verhindern, sie werden aber bei einem erneuten Kontakt mit dem Erreger schnell aktiviert. Sie sorgen dafür, dass eine Immunreaktion ausgelöst wird, die schwere Verläufe verhindern kann.

Nik Walter ist Redaktor im Team Wissen der Redaktion Tamedia. Der promovierte Biologe schreibt seit 1997 für Tamedia, von 1999 bis Ende 2021 leitete er das Ressort Wissen. Schwerpunkte bilden Life Sciences, Medizin und Wissenschaftspolitik. 2013 hat er den Prix Media der Akademie der Naturwissenschaften gewonnen. Mehr Infos @sciencenik Markus Brotschi ist Bundeshausredaktor von Tamedia, Schwerpunkt seiner Berichterstattung ist die Sozial- und Gesundheitspolitik. Er arbeitet seit 1994 als Journalist und Redaktor. Mehr Infos

