Geldblog: Risiko für Hausbesitzer – Brauche ich eine Erdbebenversicherung? Schwere Erdbeben sind in der Schweiz selten. Die Risiken zu unterschätzen, könnte für Hausbesitzer jedoch fatale Folgen haben. Martin Spieler

Übertriebene oder sinnvolle Versicherung? Die unterschätzten Risiken sind finanziell oftmals die gefährlichsten. Illustration: Christina Baeriswyl

Ich werde von meinem Versicherungsberater immer wieder mal wegen einer Erdbebenversicherung angegangen, die er mir verkaufen will. Finden Sie das wirklich nötig, dass man eine solche Police macht? Das kann man sich doch sparen bei den wenigen Erdbeben, die wir hier haben. Leserfrage von F.K.

Es stimmt, dass wir anders als etwa in Japan, der Türkei, Italien oder Kalifornien nur sehr selten spürbare Erdbeben haben. Das bedeutet allerdings nicht, dass es bei uns gar keine Erdbeben gibt. Dies jedenfalls ist ein in der Schweiz weit verbreiteter Irrglauben, der für Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer fatale Folgen haben kann. Wissenschaftliche Studien der ETH zeigen, dass das Erdbebenrisiko hierzulande höher ist als viele vermuten. Die unterschätzten Risiken sind finanziell oft die gefährlichsten, was man gut an der Börse lernen kann.