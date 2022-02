Musikverein in Oberdiessbach – Brass Band auf Nachwuchssuche Die Brass Band Oberdiessbach sucht neue Musikerinnen und Musiker. Die Pandemie habe den Mitgliederschwund befeuert.

Das Modellbild zeigt, wie das Geissbühlerhaus mit dem Anbau (l.) dereinst aussehen könnte. Nach der Renovation wird auch die Brass Band Oberdiessbach hier proben. Foto: BOM

An der diesjährigen Hauptversammlung der Brass Band Oberdiessbach (BBOB) wurde insbesondere über Möglichkeiten diskutiert, wie entstandene Lücken in der Besetzung mit gezielter Nachwuchsförderung und Werbung von ehemaligen Musikantinnen und Musikanten wieder gefüllt werden können. Dies schreibt die Band in einer Mitteilung. Zum Mitgliederschwund habe auch die Corona-Pandemie beigetragen, da in den letzten zwei Jahren der Probebetrieb praktisch stillstand.

Sämtliche zur Wahl stehenden Mitglieder des Vorstandes und der Musikkommission wurden

gemäss Mitteilung einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Der Verein musste auch den Austritt von zwei

Aktivmitgliedern entgegennehmen. Kassier Theodor Nyfeler präsentierte anschliessend die

Jahresrechnung. Diese resultierte – trotz Pandemie und vieler Konzertabsagen – in einem

leichten Gewinn.

Im Vereinsjahr 2022 ist mitunter ein Konzert im Frühling am 26. März und eines am 2. April vorgesehen. Aufgrund der aktuell schwierigen Lage werden diese jedoch voraussichtlich in reduzierter Form durchgeführt. Zum ersten Mal ist der Auftritt in der Aula des Sekundarschulhauses geplant, da der Löwensaal in Oberdiessbach nicht mehr zur Verfügung steht.

Proben im neuen Lokal

Im Traktandum Verschiedenes orientierte der Präsident Marcel Trachsel über das geplante Bauprojekt

«Geissbühlerhaus» der Gemeinde Oberdiessbach, in welchem in Zukunft die Konzerte und

Proben der BBOB stattfinden sollen.

Am 21. Mai wird der Verein am Amtsmusiktag in Wichtrach teilnehmen. Ein besonderer

Anlass im Jahresprogramm wird die Durchführung der Marschmusikparade am 10. Juni in

Oberdiessbach sein. Nach den Sommerferien stehen wiederum diverse Konzerte im

Altersheim sowie im November das Konzert in der Kirche auf dem Programm.

PD

