Tagestipp: Emicida – Brasilien, wie es tanzt und politisiert Mit Emicida kommt einer der derzeit bedeutendsten Musiker Brasiliens nach Bern. So bedeutend, dass ihm schon zwei Netflix-Produktionen gewidmet worden sind. Ane Hebeisen

Wenn in Brasilien das Gespräch auf den Rapper Emicida fällt, dann sind fast alle fähig, irgendeinen Refrain von ihm zu rezitieren. Denn die Poesie des Herrn aus São Paulo besteht nicht aus Hip-Hop-typischen Kraftmeiereien, die Mehrzahl seiner Texte handelt von den kleinen Freuden des Alltags, von Zusammenhalt, Hoffnung und von Freundschaft.

Diese bildhafte Lyrik setzt er auf Hip-Hop-Beats, die immer gerne auch Spurenelemente von Samba oder Música Popular Brasileira enthalten.

Doch im Temperament von Emicida findet sich auch eine zornige politische Seite. Er war einer der wenigen Musiker, die den Mut aufbrachten, sich während der Bolsonaro-Ära gegen die Regierung zu positionieren. In einem Netflix-Film erklärt der schlaue Mann im Schnelldurchlauf die Geschichte Brasiliens, eines Landes also, in dem die People of Color die Mehrheit bilden, aber bis heute weit schlechtere Chancen haben. Und gegen diese Ungerechtigkeiten singt Emicida bis heute an, schreibt Kinderbücher mit schwarzen Heldinnen und lanciert öffentliche Debatten. Zeit, diesem Mann gut zuzuhören oder zumindest zu dessen Musik zu tanzen. (ane)

