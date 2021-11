Feuer in Pieterler Chemiefabrik – Brandursache nicht abschliessend geklärt Das Ausmass der Zerstörung war zu gross: Die Polizei schliesst die Untersuchungen zum Brand in Pieterlen von Ende Juli ohne konkretes Resultat ab.

Das Feuer war bei einer Chemiefirma am Büttenbergweg in Pieterlen ausgebrochen. Foto: Arthur Sieber

Am vergangenen 31. Juli musste die Feuerwehr in Pieterlen ausrücken – bei einer Chemiefabrik war ein Brand ausgebrochen. Wie die Kantonspolizei Bern nun mitteilt, konnte die Ursache nicht abschliessend geklärt werden, weil die vom Feuer betroffenen Kunststoff-Container in zu grossem Masse zerstört worden sind. Die dort gelagerten Chemikalien hätten sich «aus unbekannten Gründen selbst entzündet».

Beim Brand war niemand verletzt worden. Auch hatte die anfängliche Befürchtung, dass giftige Stoffe freigesetzt worden waren, durch Luftmessungen widerlegt werden können. Das Feuer war im Triagebereich des Gefahrgutlagers der auf die Verwertung und Entsorgung von Sonderabfällen spezialisierten Firma ausgebrochen.

mb

