Brand in Ins – Brandursache eines Einfamilienhauses geklärt Ende Mai entfachte sich im Anbau eines Einfamilienhauses in Ins ein Feuer. Der Brand entstand durch ein Gerät zum Abbrennen von Unkraut. Laura Waldorff , PD

Der Brand entstand durch den fahrlässigen Umgang mit einem Gerät zum Abbrennen von Unkraut. Quelle: Getty Images

Am 27. Mai brach in einem Anbau eines Einfamilienhauses in Ins ein Feuer aus, das schliesslich auch das angrenzende Wohnhaus in Mitleidenschaft zog.

Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei ergaben Ermittlungen zur Brandursache, dass das Feuer durch Fahrlässigkeit im Umgang mit einem Gerät zum Abbrennen von Unkraut entstand. Aktuellen Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf mehrere hunderttausend Franken.

