Polizei sucht Zeugen – Brandstiftung auf Spielplatz im Murifeld? Am Samstagmorgen hat auf einem Spielplatz in Bern ein Holzturm mit Rutschbahn gebrannt. Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt worden ist.

Am Samstag kurz vor 10.40 Uhr wurde der Kantonspolizei Bern ein Brand auf einem Spielplatz an der Jupiterstrasse 29 in Bern gemeldet. Die Berufsfeuerwehr von Schutz und Rettung Bern konnte die Flammen rasch löschen. Ein Holzturm mit Rutschbahn wurde komplett zerstört. Verletzt wurde niemand.

Gemäss einer Medienmitteilung geht die Polizei von Brandstiftung aus. Aus diesem Grund werden Zeugen gesucht: Wer zwischen 10.15 und 10.40 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht oder allenfalls auf dem Spielplatz Personen bemerkt haben, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 031 638 81 11 zu melden.

mb

