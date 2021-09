Akte Seerose – Brandstiftung am Moossee: Mittäter verurteilt Das Bundesgericht hat die Verurteilung eines Mannes bestätigt, der im Februar 2006 an der Brandstiftung des Restaurants Seerose am Moossee beteiligt war.

Zwei Männer steckten das Restaurant Seerose am Moossee im Februar 2006 in Brand – im Auftrag des Besitzers. Foto: Andreas Blatter

Am Freitag hat das Bundesgericht die Veurteilung eines Mannes als Mittäter an der Brandstiftung des Restaurants Seerose am Moossee 2006 bestätigt. Das Berner Obergericht begründete die Mittäterschaft nach einer Rückweisung des Bundesgerichts ausführlich.

Das Berner Obergericht setzte sich dem Urteil zufolge genau mit den Ergebnissen verschiedener Einvernahmen auseinander und wog diese gegeneinander ab. Die Täterschaft des Beschwerdeführers sei damit erstellt. Zu diesem Schluss kommt das Bundesgericht in einem am Freitag veröffentlichten Urteil.

Brandstiftung im Auftrag des Eigentümers

Es bestätigt damit die Verurteilung des heute 48-jährigen Schweizers zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 14 Monaten und einer bedingten Geldstrafe von 120 Tagessätzen wegen Brandstiftung und Gehilfenschaft zu Betrug.

Der Verurteilte und eine weitere Person hatten 2006 das Restaurant Seerose im Auftrag des Eigentümers in Brand gesteckt. Sie wussten, dass dieser in der Folge eine Versicherungssumme erhalten würde. Lange blieb die Täterschaft unbekannt.

Erst als der Eigentümer und Campingplatzbetreiber einem Bewohner des Campingplatzes die Parzelle kündigte, wandte sich dieser im Juni 2013 an die Polizei und brachte den Fall ins Rollen.

sda/sih

