Regionalgericht Berner Oberland – Brandstifter zu Geldstrafe verurteilt Im April 2018 geriet in der Region Thun ein Wohnhaus in Brand. Am Mittwoch stand der Brandstifter vor der Richterin. Margrit Kunz

Im April 2018 brannte es in einem Wohnheim an der Jungfraustrasse in Uetendorf. Foto: Patric Spahni

In einer Institution zur Wohn- und Arbeitsintegration brannte es im April 2018 so stark, dass nur noch die Feuerwehr den Brand löschen konnte. Ein damals 21-jähriger Bewohner der Institution wollte ein grosses Foto, auf dem er mit seiner Ex-Freundin zu sehen war, verbrennen. Das Foto, das an einer Kork-Pinnwand steckte, fing Feuer und setzte die Pinnwand in Brand. Von dort griff das Feuer auf die Holzvertäfelung der Wand über und breitete sich schliesslich bis in die Dachkonstruktion aus.