Neue Ortsdurchfahrt von Huttwil – Brandsicher gebaut, verkehrssicher umgestaltet Das Zentrum wurde nach dreijähriger Umbauzeit offiziell eingeweiht. So kommt die neue Ortsdurchfahrt bei den Passantinnen und Besuchern an. Jürg Rettenmund

Der neu gestaltete Brunnenplatz als Festort: Übergabefeier für die neue Huttwiler Ortsdurchfahrt. Fotos: Marcel Bieri

Am dritten Juni-Wochenende kam Huttwil fast nicht mehr aus dem Feiern heraus: Nach dem Spatenstich im Industriegebiet am frühen Freitagabend konnte am Nachmittag darauf die neue Ortsdurchfahrt eingeweiht werden. Dies im Beisein von Regierungsrat und Baudirektor Christoph Neuhaus (SVP).

Gemeindepräsident Walter Rohrbach (Die Mitte) erinnerte in seinem Begrüssungswort auf dem Brunnenplatz daran, dass Sicherheit im Zentrum von Huttwil schon immer ein zentrales Thema gewesen sei.

So erhielt der Brunnenplatz seine Form, weil man nach dem Städtlibrand von 1834 feuersicherer wiederaufbauen wollte. Was Walter Rohrbach nicht sagte: Damals entstand das neue Ortszentrum in heftigen Auseinandersetzungen zwischen Parteiungen in Huttwil und dem Kanton.