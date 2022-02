Wohnungsbrand in Ittigen – Brandopfer erliegt im Spital Verletzungen Nach einem Wohnungsbrand in Ittigen am 20. Februar wurde ein Mann in kritischem Zustand ins Spital gebracht. Am Sonntag ist der 69-Jährige verstorben.



Am Morgen des 20. Februars rückte die Feuerwehr wegen einer Rauchentwicklung im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses an der Längfeldstrasse in Ittigen aus. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte in der brennenden Wohnung einen Mann. Er wurde im kritischem Zustand ins Spital gebracht.

Dort ist der 69-Jährige am Sonntagabend nun verstorben, wie die Kantonspolizei Bern am Montagnachmittag mitteilt. Beim Opfer handelt es sich um einen Schweizer aus dem Kanton Bern. Die Ermittlungen zur Ursache und den Umständen des Brandes unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland dauern noch an.

sih/pkb

Fehler gefunden?Jetzt melden.