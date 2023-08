Brandgefahr durch Akkus – Schweiz prüft neue Regeln für Transport von Elektroautos Mehrere Brände auf grossen Autofrachtern haben die hiesigen Behörden alarmiert. Sie arbeiten mit dem öffentlichen Verkehr an einem Projekt, das zu neuen Sicherheitsvorschriften führen könnte. Angelika Gurtner

Rüttelt auch in der Schweiz auf – und könnte jetzt Folgen haben: der Brand auf dem Frachter Fremantle Highway in der Nordsee. Foto: Jan Spoelstra (Keystone)

Der Brand auf dem Autofrachter Fremantle Highway vor der niederländischen Küste hat eine Diskussion um die Sicherheit beim Transport von Elektroautos entfacht. An Bord des Schiffes sind rund 500 Elektroautos. Zwar dürften sie jüngsten Erkenntnissen zufolge nicht der Auslöser für den Ende Juli ausgebrochenen Brand gewesen sein.

Doch allein das Vorhandensein der E-Autos hat für Verunsicherung bei den Löscharbeiten gesorgt und erschwert nun die Bergung. Denn die Brandgefahr bei den Akkus ist angesichts der immer noch hohen Temperaturen im Frachter nicht gebannt.

Bislang keine Vorschriften

Auch in der Schweiz ist die Sicherheit beim Transport von Elektroautos ein grosses Thema. Das Bundesamt für Verkehr hat bereits im Frühling ein Projekt unter dem Namen «Einsatz und Beförderung von Akkus im ÖV» lanciert. Gemeinsam mit den Betreibern des öffentlichen Verkehrs soll unter anderem geprüft werden, ob für die Schweiz neue oder angepasste Vorschriften in Zusammenhang mit Akkus nötig sind.

«Das ist ein sehr präsentes Thema, auch weil es immer mehr Elektrofahrzeuge gibt», sagt ein Sprecher des Bundesamts. Bei dem Projekt will es nicht nur den Transport von Elektroautos unter die Lupe nehmen, sondern auch den Handlungsbedarf beim Einsatz von Akkus im öffentlichen Verkehr grundsätzlich, etwa bei Elektrobussen oder bei mitgetragenen Geräten und Fahrzeugen wie beispielsweise E-Scooters.

Mit ersten Resultaten aus dem Projekt ist im Lauf des nächsten Jahres zu rechnen. Beim Transport gibt es in der Schweiz dem Bundesamt zufolge bislang keine speziellen Verladevorschriften für Elektroautos, weil Akkus nicht in die Kategorie der Gefahrengüter gehören. Bis jetzt gab es auch keinen durch den Transport von Elektrofahrzeugen ausgelösten Brand bei den Schweizer Fähr- und Bahnbetrieben. Das geht aus Daten des Bundesamts seit dem Jahr 2000 hervor. Gemäss dem Amt sind sich die Betreiber der Verladeinfrastrukturen der Gefahren bewusst und berücksichtigen sie etwa in ihren Brandbekämpfungskonzepten.

Zahl von Bränden auf Schiffen steigt

Doch international sieht die Bilanz beim Elektroauto-Transport durchwachsen aus – vor allem im Schiffsverkehr: Nach Erhebungen des Versicherungskonzerns Allianz waren Brände im vergangenen Jahr die Hauptursache für den Totalverlust von Schiffen. Auf ihr Konto gingen acht von 38 Verlusten und mehr als 200 Unfälle. Die Schifffahrt wird damit allerdings nicht unsicherer, denn insgesamt ist die Zahl der Totalschäden von grossen Schiffen seit Jahren rückläufig.

Grund für die Häufung der Brände ist der Versicherung zufolge der Transport von Elektrofahrzeugen und sonstiger batteriebetriebener Güter. «Hauptursachen für Brände durch Lithium-Ionen-Akkus sind zum einen Produktionsdefekte, zum anderen beschädigte Batteriezellen oder Geräte, eine Überladung oder Kurzschlüsse», so die Allianz in ihrer im Mai veröffentlichten Studie. «Es drohen Brände, die sich selbst weiter anfachen und sogar Explosionen verursachen können. Brände in Elektrofahrzeugen sind tückisch, weil sie schwer zu löschen sind und sich spontan wiederentzünden können.»

Welche Kraft frei wird, wenn ein Lithium-Ionen-Akku Feuer fängt, zeigen eindrückliche Bilder der schweizerischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Empa, die einen Brand in einem Tunnel simuliert hat. Bereits nach wenigen Sekunden ist der gesamte Raum voller Russ und Rauch.

Dass das kein theoretisches Szenario ist, zeigen Schiffsunglücke der jüngeren Vergangenheit: Im Februar 2022 fing der Frachter Felicity Ace Feuer und sank anschliessend mit 4000 Fahrzeugen an Bord im Atlantik. Als Grund für das andauernde Feuer wurden Lithium-Ionen-Akkus genannt. Im Juni 2020 fing ein Frachter vor Florida Feuer und sank schliesslich mit 2420 Gebrauchtwagen an Bord. Die Brandermittler stellten später eine unsachgemäss getrennte Batterie in einem der Gebrauchtwagen als Ursache fest.

Erste Transportfirmen verbannen Elektroautos

Einige Transportunternehmen hatten nach den Vorfällen Konsequenzen gezogen: Die norwegische Reederei Havila Kystruten schloss Elektroautos, Hybrid- und Wasserstoffautos von der Beförderung aus. Die etwas grössere norwegische Reederei Höegh nimmt nur noch fabrikneue Elektroautos an Bord, keine gebrauchten Stromer. Auch die internationale Schifffahrtsorganisation IMO reagiert. Sie will die Vorschriften für den Transport von Elektroautos überarbeiten.

In der Schweiz werden neue Elektroautos nicht primär auf Fähren, sondern mit der Bahn oder per Lastwagen-Transport ins Land geschafft. Ein Verbot zur Beförderung neuer E-Autos ist derzeit kein Thema. Auch für den Transport von neuen Elektroautos auf Lastwagen gibt es nach Angaben des Bundesamts für Strassen keine speziellen Bedingungen.

Ihre Akkus sind während des Transports teilweise geladen, damit die Händler das Auto bewegen und die Kunden die Heimfahrt antreten können – ähnlich wie bei Verbrennern, deren Tanks zu einem Teil mit Benzin oder Diesel gefüllt sind.

Es gibt nirgendwo Spezialvorkehrungen bei Autoverlad und E-Biketransport.

Bei der Beförderung von Elektroautos im Normalbetrieb ist es ähnlich: Bei den Autoverlad-Anbietern in der Schweiz gibt es bislang keine besonderen Vorkehrungen oder Vorschriften für Elektroautos. Der Umgang mit Fahrzeugen mit alternativem Antrieb sei in den Treffen der Autoverlad-Betreiber mit dem Bundesamt für Verkehr jedoch regelmässig Thema, sagt ein Sprecher der Rhätischen Bahn.

Sie betreibt den Verlad durch den Vereina-Tunnel und verfügt seit mehreren Jahren über sogenannte Thermoportale. Diese prüfen mittels Wärmebildkamera alle Fahrzeuge auf mögliche Überhitzung, um brandgefährdete Fahrzeuge vorsorglich vom Verlad auszuschliessen.

Bei der BLS, die mit ihrem Verlad am Lötschberg und Simplonpass tätig ist, sind die Züge mit Feuerlöschern ausgestattet und das Personal geschult. Die BLS-Züge der neusten Generation sind zudem mit Wassernebel-Löschanlagen ausgestattet.

So schnell wie möglich aus dem Tunnel

Die Matterhorn-Gotthard-Bahn, die für den Autoverlad durch den Furkatunnel zuständig ist, sieht derzeit keine Veranlassung, ihre Sicherheitsvorschriften zu überarbeiten. Das Risiko eines Brandes durch ein Elektroauto stufe das Unternehmen als gering ein, sagt ein Sprecher.

Grundsätzlich gilt bei allen Autoverlad-Betreibern: Sollte ein Auto am Zug Feuer fangen, versucht der Zug mit dem brennenden Auto an Bord den Tunnel so schnell wie möglich zu verlassen. Auch für den Transport von E-Bikes in Zügen gibt es nach Auskunft der Bahnbetreiber keine speziellen Sicherheitsvorkehrungen. In einigen Zügen müssen diese angebunden werden, um zu vermeiden, dass die Velos umfallen und so der Akku beschädigt wird.

Der SBB ist einem Sprecher zufolge kein Fall bekannt, in dem ein E-Bike-Akku Feuer gefangen hat. Bei der Südostbahn kam es im vergangenen Jahr zwar zu einem Zwischenfall – schuld war aber kein E-Bike, sondern eine defekte Powerbank in einem Rucksack. Ein Transportverbot gibt es bei ihr jedoch ebenso wenig wie bei den übrigen Schweizer Betrieben des öffentlichen Verkehrs.

