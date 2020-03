Restaurant ob Grindelwald – Brandegg für 4,5 Millionen neu bauen Das Restaurant Brandegg ob Grindelwald wird abgebrochen. Der 4,5 Millionen Franken kostende Neubau soll auf die Wintersaison 2021/22 eröffnet werden – ohne Selbstbedienung. Hans Urfer

So siehts aus, wenn man in diesen Tagen bei der ersten Haltestelle auf der Strecke zwischen Grindelwald und Kleiner Scheidegg aussteigt und im Restaurant Brandegg einkehrt. Im kommenden Winter soll hier ein Neubau stehen. PD

Wer in diesen Tagen per Zug von Grindelwald Richtung Kleine Scheidegg fährt und bei der ersten Haltestelle Brandegg aussteigt, tut dies nicht nur wegen der über die Region hinaus bekannten «Öpfelchüechli» im Restaurant – aber auch. Ob es diese «Chüechli» im kommenden Winter auch noch zu geniessen gibt, ist offen. Klar ist, dass die Räumlichkeiten des Restaurants nicht wiederzuerkennen sein sollen. Denn: Die Bergschaft Wärgistal als Eigentümerin des Restaurants Brandegg will den Bau aus den Sechzigerjahren abreissen und neu aufbauen. «Die Haustechnik ist veraltet, zudem ist der Unterhalt der Liegenschaft in den vergangenen Jahrzehnten stark vernachlässigt worden», sagt Christoph Schmid, Sekretär der Bergschaft. Die Eigentümerin will ab Mai mit dem Abbruch beginnen und den Neubau auf die kommende Wintersaison hin eröffnen. Vorgesehen sind künftig 80 bis 90 Sitzplätze im Gebäudeinnern sowie 100 bis 110 Sitzplätze auf der Terrasse. Künftig soll zudem der Restaurationsbetrieb ohne Selbstbedienung geführt werden. Laut Schmid werden die Kosten für den Abbruch und Neubau auf rund 4,5 Millionen Franken veranschlagt.