Gebäude stand in Vollbrand – Feuer zerstört Wohnhaus in Walterswil In der Nacht auf Sonntag brannte es in einem Wohnhaus in Walterswil. Alle Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig und selbstständig verlassen.

In Walterswil BE ist der Nacht auf Sonntag ein Wohnhaus durch einen Brand komplett zerstört worden. Verletzt wurde niemand.

Die Meldung zu einem Brand in einem Haus im Moos in Walterswil ging kurz vor 3.30 Uhr ein, wie die Kantonspolizei Bern am Sonntag mitteilte. Als die aufgebotenen Einsatzkräfte eintrafen, stand das Haus in Vollbrand. Trotz des umgehenden Löscheinsatzes konnte nicht verhindert werden, dass das Haus durch den Brand komplett zerstört wurde, wie es weiter heisst.

Verletzt wurde niemand. Alle sechs zu diesem Zeitpunkt im Haus anwesenden Personen konnten das Gebäude rechtzeitig und selbstständig verlassen. Die betroffenen Bewohner wurden privat untergebracht.

Im Einsatz standen die Feuerwehren Langenthal sowie RUWO (Region Ursenbach-Walterswil-Oeschenbach) mit insgesamt rund 70 Angehörigen und zehn Fahrzeugen. Nach den Löscharbeiten wurde eine Brandwache gestellt. Eine Ambulanz war vorsorglich aufgeboten worden. Für die Dauer der Lösch- und Aufräumarbeiten war die Hauptstrasse bis gegen 8.00 Uhr gesperrt.

Die Kantonspolizei Bern nahm Ermittlungen zur Brandursache auf.

SDA/flo