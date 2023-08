Brand in Weier – Feuerwehrmann verletzt sich bei Dachstockbrand im Emmental Bei Löscharbeiten auf dem Dach des Gebäudes wurde ein Feuerwehrmann verletzt. Die Bewohner des Hauses konnten sich ins Freie retten.

Ein Ambulanzteam brachte den verletzten Feuerwehrmann ins Spital. (Archivbild) Foto: Anthony Anex (Keystone)

Bei der Bekämpfung eines Dachstockbrands in Weier im Emmental hat sich am Samstagmittag ein Feuerwehrmann verletzt. Er wurde per Ambulanz ins Spital gebracht. Die Bewohner des Hauses konnten sich ins Freie retten.

Wie das Regierungsstatthalteramt Emmental und die Berner Kantonspolizei am Sonntag mitteilten, musste die Feuerwehr fürs vollständige Löschen der Brandnester Teile des Dachs abdecken. Dabei verletzte sich der Feuerwehrmann.

Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Die Gemeinde Affoltern im Emmental übernahm die Organisation einer vorübergehende Unterkunft für die Betroffenen. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

SDA/law

