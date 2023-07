Strasse Salvenach-Gurmels gesperrt – Brand in Recycling-Anlage in Cressier FR In der Nacht kämpften im freiburgischen Cressier rund 60 Feuerwehrleute mit einem Brand. Für die Bevölkerung habe keine Gefahr bestanden.

Für die Feuerbekämpfung waren laut Polizei rund 60 Feuerwehrangehörige vor Ort, es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Foto: Kantonspolizei Freiburg

In einer Recycling-Anlage in Cressier FR ist in der Nacht auf Freitag ein Brand ausgebrochen. Für die Feuerbekämpfung waren laut Polizei rund 60 Feuerwehrangehörige vor Ort, es kam zu einer starken Rauchentwicklung.

Der Brand brach kurz nach Mitternacht aus, wie die Kantonspolizei Freiburg am Freitagmorgen mitteilte. Das Feuer konnte demnach rasch unter Kontrolle gebracht werden. Die Hauptstrasse Salvenach-Gurmels war mehrere Stunden gesperrt, gemäss TCS inzwischen aber wieder freigegeben. Der Bahnverkehr Murten-Freiburg war nicht beeinträchtigt. Die Brandursache wird nun abgeklärt.

SDA/mb

Fehler gefunden?Jetzt melden.