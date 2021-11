Nächtlicher Feuerwehreinsatz – Brand in Mehrfamilienhaus in Biel An der Länggasse in Biel hat es in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Die Löscharbeiten dauerten nach Mitternacht noch an.

Feuer in Biel: An der Länggasse brennt ein Mehrfamilienhaus. (15. November 2021) 20min/News-Scout Die Feuerwehr, Rettungsfahrzeuge und die Polizei waren im Einsatz. 20min/News-Scout 1 / 2

Am Montagabend um 20.37 Uhr ging der Alarm ein: An der Länggasse in Biel brannte es in einem Mehrfamilienhaus, wie die Kantonspolizei auf Anfrage bestätigte. Ein News-Scout berichtete, dass die Feuerwehr, Rettungsfahrzeuge und die Polizei im Einsatz waren. Die Löscharbeiten waren nach Mitternacht noch im Gang.

Zu Verletzten oder der Brandursache wollte die Kapo Bern noch keine Angaben machen. Sie will in der Nacht weiter informieren.

chk

