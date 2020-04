Ursache unbekannt – Brand in Lagerhalle im Seeland In Büren an der Aare brannte es am Dienstagmorgen in einer Lagerhalle. Verletzt wurde niemand.

Die Brandursache ist derzeit Teil der Abklärungen der Polizei. Foto: Arthur Sieber

In einer Lagerhalle am Wislerenweg in Büren an der Aare brannte es am Dienstagmorgen. Wie die Kantonspolizei Bern bestätigt, wurde dabei niemand verletzt. Die Regio Feuerwehr Büren konnte das Feuer löschen. Bezüglich der Brandursache und der Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nichts bekannt.

( ber )