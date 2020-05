Brand in Biel – Zwei Frauen retteten sich mit Sprung aus Fenster Am Montagabend ist im Keller eines Mehrfamilienhauses in Biel ein Brand ausgebrochen. Zwei Frauen mussten nach einem Sprung aus dem 1. Stock ins Spital gebracht werden.

Am Montagabend kurz vor 23.30 Uhr brannte es in einem Mehrfamilienhaus an der Neuengasse in Biel. Die Feuerwehrleute stellten eine starke Rauchentwicklung fest und lokalisierten den Brand im Keller der Liegenschaft. Sie konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Das Gebäude wurde anschliessend mittels Entlüfter vom Rauch befreit.

Sämtliche im Haus anwesenden Personen konnten dieses während des Einsatzes mit Hilfe der Feuerwehr und der Polizei verlassen. Um sich in Sicherheit zu bringen waren zwei Frauen noch vor der Evakuation aus einem Fenster im ersten Obergeschoss gesprungen. Sie mussten laut Polizeiangaben zur Kontrolle ins Spital gebracht werden. Eine der beiden Frauen konnte dieses noch in der Nacht wieder verlassen. Die zweite Frau zog sich Sturzverletzungen zu und musste im Spital bleiben.

Während der Einsatzdauer war die Strasse im Bereich der betroffenen Liegenschaft für den Verkehr gesperrt. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

( SDA/flo )