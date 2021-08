Feuer in Worber - Brand in Garagenbetrieb fordert einen Verletzten

Feuer in Worb – Brand in Garagenbetrieb fordert einen Verletzten Am Mittwochvormittag hat es in einem Garagenbetrieb in Worb gebrannt. Ein Mitarbeiter wurde verletzt und musste hospitalisiert werden. Am Gebäude entstand grosser Schaden. Die Brandursache wird untersucht.

In Worb ist am Mittwochvormittag kurz vor 10.45 Uhr ein Garagenbetrieb an der Bollstrasse in Brand geraten. Das Feuer verursachte starken und weit sichtbaren Rauch, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Bern heisst. Die 34 ausgerückten Angehörigen der Feuerwehr Worb und der Berufsfeuerwehr von Schutz und Rettung Bern konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen.

Ein Garagenmitarbeiter, der zum Zeitpunkt des Brandausbruchs vor Ort war, erlitt unter anderem Brandverletzungen. Er wurde durch ein Ambulanzteam medizinisch versorgt und daraufhin ins Spital gebracht.

Am Gebäude entstand grosser Sachschaden, besonders weil wegen möglicher Glutnester Teile des Dachs aufgerissen werden mussten. Dadurch ist eine Wohnung im Obergeschoss nicht mehr bewohnbar.

Während den Löscharbeiten wurde der Verkehr auf der Bollstrasse wechselseitig geführt. Die Ursache des Brandes sowie die Höhe des Sachschadens sind Gegenstand von Ermittlungen.

pd/ske

Fehler gefunden?Jetzt melden.