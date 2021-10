Feuer in Utzenstorf – Brand in Fabrikgebäude ausgebrochen Am Sonntagabend ist in einem Fabrikgebäude in Utzenstorf eine Feuer ausgebrochen.

Ein Lagergebäude an der Fabrikstrasse in Utzenstorf brannte am Sonntagabend nieder. Foto: Newsscout/20 Minuten

Am Sonntagabend ist kurz nach 20 Uhr in Utzenstorf ein Brand im Industriegebiet ausgebrochen. Das Feuer sei in einem Lagergebäude an der Fabrikstrasse ausgebrochen, sagt eine Sprecherin von Schutz & Rettung Bern gegenüber 20 Minuten. Von Personenschäden sei bislang nichts bekannt. Über die Brandursache und den entstandenen Sachschaden können noch keine Angaben gemacht werden.

Wie Augenzeugen berichten, scheint der Brand gegen 23 Uhr weitestgehend eingedämmt zu sein. Die Löscharbeiten dauerten am Abend aber noch an.

