Ermittlungen zur Brandursache laufen – Brand in einem Holzlager in Egerkingen Am Mittwochabend ist im Kanton Solothurn in einem Holzlager eines Egerkinger Gewerbebetriebs ein Brand ausgebrochen. Gemäss ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt.

Die Feuerwehr ist in der Nacht auf Donnerstag immer noch an den Löscharbeiten, das Feuer konnte eingegrenzt werden. Foto: News-Scout (20 Minuten)

In Egerkingen SO ist am Mittwochabend das Holzlager eines Gewerbebetriebs in Brand geraten. Das Feuer konnte eingegrenzt werden. Gemäss ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt.

Die Feuerwehr sei noch vor Ort, um letzte Brandherde zu bekämpfen, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei Solothurn auf Anfrage. Der Brand sei aber unter Kontrolle. Die drei Feuerwehren vor Ort hätten verhindern können, dass das Feuer auf andere Gebäude übergreife.

Ermittlungen zur Schadenhöhe und zur Brandursache laufen. Das Feuer war weitherum zu sehen. Es habe grosse Rauchschwaden gegeben, sagte der Polizeisprecher am frühen Donnerstagmorgen. Auf der Autobahn A1, die in Brandnähe liege, habe es keine Einschränkungen gegeben. Ausgerückt waren die Feuerwehren Oensingen, Oberbuchsiten und Egerkingen.

SDA/sys

