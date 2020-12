Feuerwehreinsatz in Dürrenroth – Brand in der Hundetagesstätte In der Hundetagesstätte Waldhüsli ist ein Feuer ausgebrochen. Menschen und Tiere wurden nach aktuellem Kenntnisstand nicht verletzt.

In der Hundetagesstätte Waldhüsli in der Gemeinde Dürrenroth ist ein Feuer ausgebrochen. Die Brandmeldung ging bei der Kantonspolizei Bern am Montagmorgen kurz vor zehn Uhr ein, wie deren Medienstelle auf Anfrage bestätigt.

Die Feuerwehren Dürrenroth und Region Huttwil sind im Einsatz. Am Montagmittag sind die Löscharbeiten noch im Gange. Nach aktuellem Kenntnisstand wurden keine Personen oder Tiere verletzt, heisst es seitens der Kantonspolizei. Die Brandursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

rsc