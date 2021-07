Insasse verletzt im Spital – Erneut Brand in Bieler Regionalgefängnis ausgebrochen Am Samstagmorgen kam es in einer Zelle des Regionalgefängnisses in Biel zu einem Brand. Ein Insasse wurde verletzt ins Spital gebracht.

Das Regionalgefängnis in Biel: Oben rechts sind die russigen Fenster zu sehen. Foto: Arthur Sieber

Am Samstagmorgen kurz vor 9.45 Uhr brach in einer Zelle des Regionalgefängnisses Biel mitten in der Stadt ein Feuer aus. Der Brand konnte durch Personal des Gefängnisses sowie durch die Berufsfeuerwehr Biel rasch unter Kontrolle gebracht und schliesslich gelöscht werden.

Jener Gefängnisinsasse, in dessen Zelle das Feuer ausgebrochen war, musste gemäss Angaben der Kantonspolizei Bern verletzt mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Drei Gefängnisinsassen begaben sich wegen einer möglichen Rauchgasvergiftung zur Kontrolle ebenfalls ins Spital.

Warum der Brand ausbrach, ist bis jetzt nicht klar.

Bereits Mitte Mai kam es in einer Zelle des Regionalgefängnisses Biel zu einem Brand. Damals wurde ein 34-jähriger Insasse durch das Feuer schwer verletzt. Ob er den Brand selbst gelegt hatte, ist noch nicht klar. Ebenfalls unklar ist bisher, ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Bränden besteht.

