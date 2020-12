Feuer im obersten Stock – Brand im Berner Wylerquartier Am Dienstagabend brach im obersten Stock eines Hauses im Berner Wylerquartier ein Feuer aus. Der Brand konnte rasch gelöscht werden.

Im obersten Stock des Gebäudes an der Wylerringstrasse 39 brach am Dienstagabend ein Feuer aus. Foto: rei

Kurz nach 21.30 Uhr loderten am Dienstagabend im obersten Stock des Gebäudes an der Wylerringstrasse 39 in Bern plötzlich die Flammen. Wie ein Reporter berichtet, war die Feuerwehr rasch vor Ort, der Brand konnte schnell gelöscht werden.

Das betroffene Haus ist derzeit unbewohnt. Es handelt sich dabei um das ehemalige Administrationsgebäude der Wifag, das momentan saniert und in ein Wohngebäude mit mehreren Mietwohnungen umgebaut wird.

Zur Brandursache liegen derzeit keine Informationen vor, auch ist nicht klar, ob Personen durch den Brand verletzt wurden.

chh