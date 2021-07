Feuerwehreinsatz im Breitenrain – Brand betraf Wohnungen für sozial Benachteiligte Der Wohnungsbrand vom Montag an der Stauffacherstrasse ereignete sich in einer Pension für bedürftige Menschen. Zur Brandursache gibt es eine erste Mutmassung. Michael Bucher

Die Spuren des Brandes an der Stauffacherstrasse sind noch deutlich zu sehen. Foto: Raphael Moser

In der Nacht auf Montag kam es an der Stauffacherstrasse im Berner Breitenrainquartier zu einem Grosseinsatz der Berufsfeuerwehr Bern. In einem Wohnblock war ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte mussten die Bewohnerinnen und Bewohner mithilfe der Autodrehleiter von den Balkonen evakuieren. 22 Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes in der Liegenschaft. Laut Schutz und Rettung Bern wurde dabei niemand verletzt.

Zwei Tage später sind die Spuren des Brandes noch deutlich zu sehen. Die Fassade oberhalb des Fensters der betroffenen Wohnung ist von Russ bedeckt. Obwohl von aussen nicht sichtbar, befindet sich in dem Wohnblock seit fast 50 Jahren die Pension Hiltbrand. Die insgesamt 36 möblierten Zimmer dienen sozial schwächer gestellten Personen, die nicht in der Lage sind, selbstständig zu wohnen, wie es auf der Website des Familienunternehmens heisst. Die Verpflegung (Halb- oder Vollpension) und das Reinigen der Wäsche sind in der Miete inbegriffen. Die Preise pro Monat reichen von 2540 bis 2780 Franken.