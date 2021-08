Brand in Nidau – Brand auf technische Ursache zurückzuführen Die Ermittlungen zum Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Nidau sind abgeschlossen. Als Brandursache steht eine defekt Mehrfachsteckdosenleiste im Vordergrund.

In einem Mehrfamilienhaus in Nidau brannte es Ende Juli. Foto: Arthur Sieber

Die polizeilichen Untersuchungen zum Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Lyssstrasse in Nidau von Ende Juli sind abgeschlossen. Gemäss den Ermittlungen des Dezernats Brände und Explosionen der Kantonspolizei Bern steht als Brandursache eine technische Havarie an einer Mehrfachsteckdosenleiste im Vordergrund, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Nach aktuellen Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf mehrere zehntausend Franken.

Am 25. Juli brach kurz vor Mittag in einer Wohnung im 8. Stock eines Mehrfamilienhauses eine Feuer aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Wohnung bereits in Vollbrand. Ein Übergreifen auf weitere Wohnungen konnte verhindert werden. Zwei Personen konnten die Wohnung rechtzeitig verlassen.

pd/tag

Fehler gefunden?Jetzt melden.