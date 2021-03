Obergericht pfeift Staatsanwaltschaft zurück – Brand auf der Bernapark-Baustelle – wohl ein Fall für die Gerichte Im Juli 2019 brach auf dem Areal der ehemaligen Kartonfabrik ein Feuer aus. Das juristische Nachspiel ist noch immer im Gange. Cedric Fröhlich

Rauch über der Baustelle: Am 18. Juli 2019 fing die Dachkonstruktion eines Gebäudes der ehemaligen Kartonfabrik Deisswil Feuer. Foto: Raphael Moser

Der 18. Juli 2019 ist ein heisser und trockener Tag. Auf dem Areal der ehemaligen Kartonfabrik Deisswil sind die Bauarbeiten in vollem Gang. In der alten Fabrik entstehen neue Wohnungen, Gewerbeflächen, ein modernes Quartier: der Bernapark. Auf einem der Gebäude hantieren an jenem Tag auch ein paar Büezer mit Schweisswerkzeug.

Sie bringen sogenannte Bitumenbahnen, sprich: Abdichtungen, an – auf einer Dachkonstruktion, die grösstenteils aus Holz besteht.

Das Verfahren birgt also Risiken, und die ausführende Unternehmung will die Bauherrschaft auch mehrmals darauf hingewiesen haben. Jedenfalls nimmt das die Staatsanwaltschaft später so zu den Akten.