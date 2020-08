Durchbruch nach über 10 Jahren – Brache am Centralweg kann endlich überbaut werden Das Hin und Her um ein Bauprojekt in der Berner Lorraine findet ein gütliches Ende: Der Stadtrat genehmigt einen Kredit für den Bau von 13 Wohnungen. Christoph Hämmann

Die Brache am Centralweg – momentan ein Quartiergarten und -treffpunkt – wird überbaut. Foto: Adrian Moser

Jetzt also doch noch: Nach einer über zehnjährigen Vorgeschichte kann die Brache am Centralweg 15 im Berner Lorrainequartier überbaut werden. Der Stadtrat genehmigte am Donnerstagabend den dafür notwendigen Baukredit von 7,78 Millionen Franken.