Oberländischer Skiverband – BOSV feierte seine erfolgreichste Saison Oberländerinnen und Oberländer sind im B- und C-Kader von Swiss-Ski stark vertreten. Beim Nachwuchs ist der Oberländische Skiverband der erfolgreichste Regionalverband.

Präsident Johny Wyssmüller führte durch die 106. BOSV-Delegiertenversammlung auf Ramslauenen. Foto: PD

Stefan Binggeli vom Swiss-Ski-Präsidium (Vertreter IR Mitte) blickte an der 106. Delegiertenversammlung des Berner Oberländischen Skiverbandes (BOSV) auf die für Swiss-Ski erfolgreichste Saison seit deren Gründung zurück. Er stellte zudem auch fest, wie es in einer Mitteilung des BOSV heisst, dass die letztes Jahr angetönte Restrukturierung im Nachwuchsbereich nun voll im Gange sei. «Die B- und C-Kader sind ab kommender Saison so gross wie noch nie, und darunter sind zahlreiche BOSV-Fahrer aktive Posten dieser Struktur – der BOSV war vergangene Saison der erfolgreichste Regionalverband auf Stufe U-16 bis U-21.»

Siebenstelliges Budget

In einem kurzen Videoclip konnten die Versammelten nochmals die letzte, erfolgreichste BOSV-Saison Revue passieren lassen. Nach den Routinegeschäften an der von Präsident Johny Wyssmüller geleiteten DV erläuterte Finanzchef Thomas Jampen die Jahresrechnung, die mit einem Einnahmenüberschuss von knapp 15’000 Franken schloss. Laut BOSV verblieb der Verwaltungsaufwand im vergangenen Geschäftsjahr auf 4,15 Prozent, während 86,45 Prozent der generierten Einnahmen direkt in den Leistungssport geflossen seien.

Das Budget 2023/2024 wird erstmals in der Geschichte des BOSV siebenstellig ausfallen. Die Jahresrechnung, wie auch die folgenden Geschäfte Wahlen und Anträge der Statutenänderungen, gingen einstimmig über die Bühne. Der Skiclub Gehrihorn-Kiental, der heuer sein 100-Jahr-Jubiläum feiert, war Gastgeber der 106. BOSV-Delegiertenversammlung. Vertreter von 29 Skiclubs fanden sich im Bergrestaurant Ramslauenen ein, wo auch verschiedene Athletinnen und Athleten für ihre Leistungen geehrt wurden.

PD

Fehler gefunden?Jetzt melden.