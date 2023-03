Playoff in der Myhockey League – Boss ist im Berner Derby der Chef Der EHC Thun startet mit einem 2:0-Heimsieg gegen Huttwil in die Halbfinalserie. Am Samstag folgt das erste Heimspiel der Oberaargauer. Jürg Sigel

Der Thuner Fabian Boss lässt sich trotz heftiger Gegenwehr nicht aufhalten. Foto: Patric Spahni

Noch vier Mannschaften kämpfen in der MyHockey League um den Amateur-Meistertitel, zwei dieser Teams wollen in die Swiss League. Der Sieger der Best-of-5-Serie zwischen Arosa und Martigny steigt auf, eventuell am grünen Tisch auch der Verlierer. Letzteres weiss derzeit noch niemand so genau. Die Walliser setzten sich am Donnerstag auswärts mit 2:1 durch. Mehr als der Anschlusstreffer durch Reto Amstutz gelang den Bündnern nicht.

Amstutz hatte vor seinem Wechsel nach Arosa im Sommer 2015 auch einige Partien für den EHC Thun absolviert. Und dieses Thun führt in der Halbfinalserie gegen Hockey Huttwil 1:0. Die Berner Oberländer bezwangen den Finalisten der vergangenen Saison 2:0. Fabian Boss (20., 53.) erzielte beide Tore, Thuns Schlussmann Stephan Küenzi liess sich wie schon im fünften Viertelfinalspiel am Dienstag gegen Düdingen 48 Stunden später erneut nicht bezwingen.

Weiter geht es am Samstag in Huttwil. Anpfiff in der Eishalle Campus ist um 17.30 Uhr.

Die Thuner feiern ihren Torhüter Stephan Küenzi nach dessen Shutout. Foto: Patric Spahni

Fehler gefunden?Jetzt melden.