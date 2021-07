Berner Cupfinals – Bosporus und Ostermundigen sind Cupsieger Drei Jahre nach dem Aufstieg in die 2. Liga gewinnt der FC Bosporus erstmals den Berner Cup. Bei den Frauen triumphiert Ostermundigen. Ueli Moser

Der FC Bosporus Bern feiert den Cupsieg. Foto: Manuel Zingg

Der Weg ins Endspiel verlief für beide Finalisten alles andere als einfach. Für Drittligist Worb war das Endspiel die vierte Partie innert zwölf Tagen, für das in der 2. Liga spielende Bosporus sogar die siebte in den 21 seit dem Wiederbeginn nach der langen Corona-Pause – alle 72 Stunden ein Wettbewerbsspiel also, ein wahrlich happiges Programm für Amateure.

Am Samstagabend in Worb war von diesen Strapazen aber vorerst hüben wie drüben nichts zu merken, starteten doch beide Teams engagiert in die für das Gros der Akteure bislang wichtigste Partie ihrer Karriere. Die technisch versierteren und agileren Stadtberner wurden ihrer Favoritenrolle dabei schnell einmal gerecht, vermochten drei erste grosse Möglichkeiten aber nicht zu nutzen. In der 21. Minute dann reagierte Rui da Silva, der Bruder des mittlerweile bei GC spielenden früheren YB-, Breitenrain- und Thun-Stürmers Nuno, im Anschluss an den ersten Corner am schnellsten und spitzelte den Ball zum Führungstor ins gegnerische Gehäuse.