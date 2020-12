Grossbritannien nach dem EU-Deal – Boris Johnson triumphiert – die Fischer sind enttäuscht Das Brexit-Abkommen wird im Vereinigten Königreich als «Beginn einer goldenen Ära» bejubelt oder als zu lax kritisiert. Das Parlament jedenfalls wird den Vertrag am Mittwoch annehmen. Peter Nonnenmacher

«Wir haben uns wieder die Kontrolle angeeignet über unsere Gesetze und über unser eigenes Geschick»: Premierminister Boris Johnson erläutert den Brexit-Deal an der Pressekonferenz vom 24. Dezember. Foto: Andrew Parsons (Keystone)

Von einer Angst finden sich die Briten befreit kurz vor Ende des alten Jahres: Zum «Sprung über die Klippe» in Sachen Brexit kommt es nun also nicht. Mit dem am Heiligabend geschlossenen Abkommen über die künftigen Beziehungen zur EU ist wenigstens, in letzter Minute, das gefürchtete «No Deal»-Szenario vermieden worden.

Ein unmittelbares Fiasko droht dem Vereinigten Königreich jetzt also nicht mehr, wenn es in der Silvesternacht aus Binnenmarkt und Zollunion der EU ausscheidet – selbst wenn sich die Voraussagen von Experten bestätigen und der gewählte «harte Brexit» mittelfristig noch Probleme aller Art nach sich ziehen wird.