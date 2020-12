Virus-Mutation in England – Boris Johnson macht eine grosse Kehrtwende Familien dürfen dieses Jahr problemlos gemeinsam Weihnachten feiern, versprach der britische Premier wiederholt. Doch dann tauchte auf der Insel eine Virus-Mutation auf. Und jetzt müssen 16 Millionen Menschen in den Lockdown. Alexander Mühlauer aus London

Neue Angriffsmethode – neue Verteidigungsmethode: Boris Johnson verkündet am Samstag 19. Dezember den Lockdown. Foto: Toby Melville (Keystone)

Noch am Mittwoch tat Boris Johnson so, als wolle er von all den Warnungen nichts wissen. Der Premierminister hielt eisern an seinem Versprechen fest, dass alle Familien in England zusammen Weihnachten feiern können, wenn auch unter Auflagen. Im Unterhaus machte er sich sogar über Oppositionsführer Keir Starmer lustig, der die Unbekümmertheit des Premiers hinterfragt hatte. Der Labour-Chef wolle doch nur Weihnachten in diesem Jahr absagen, sagte Johnson. Nein, es bleibe bei den geplanten Lockerungen für die Festtage, schliesslich wolle er die lange vorbereiteten Pläne der Menschen nicht kriminalisieren. Am Mittwochabend verkündete der Premier dann noch: «Wir wollen Weihnachten nicht verbieten, das wäre unmenschlich.»

Nur drei Tage später tat Johnson genau das: Er untersagte 16,4 Millionen Bürgerinnern und Bürgern in Südostengland, Weihnachten mit Angehörigen aus einem anderen Haushalt zu verbringen. Von der Nonchalance des Premiers war am Samstagabend nichts mehr zu spüren. Johnson gab eine eilig einberufene Pressekonferenz in 10 Downing Street und erklärte mit strenger Miene: «Schweren Herzens muss ich Ihnen mitteilen, dass wir mit Weihnachten nicht wie geplant fortfahren können.» Der Grund dafür sei eine Mutation des Coronavirus, die sich in den vergangenen Tagen immer stärker im Südosten ausgebreitet habe. Bereits am Montag hatte Gesundheitsminister Matt Hancock von massiv steigenden Fallzahlen gesprochen.

Um die Verbreitung des Virus einzudämmen, verhängte der Premier von Sonntag an einen harten Lockdown für London und weite Teile im Südosten Englands. «Wenn das Virus seine Angriffsmethode ändert, müssen wir unsere Verteidigungsmethode ändern», sagte Johnson. Das bisher dreistufige Corona-Warnsystem wurde um die Stufe 4 erweitert. Alle nicht lebensnotwendigen Geschäfte müssen schliessen, die Bevölkerung ist dazu aufgerufen, zu Hause zu bleiben. Man darf lediglich eine Person aus einem anderen Haushalt im Freien treffen, Alleinstehende dürfen sich einem Haushalt ihrer Wahl anschliessen. Ansonsten sind Zusammenkünfte in Häusern und Wohnungen verboten.

Massen-Exodus vor Lockdown

Kein Wunder, dass viele Londoner noch am Samstagabend ihre Sachen packten, um die Hauptstadt zu verlassen. Züge in englische Landesteile, wo die Corona-Warnstufen 2 und 3 gelten, waren schnell ausgebucht. Dort dürfen sich die Menschen zumindest noch an Heiligabend mit Angehörigen aus bis zu drei unterschiedlichen Haushalten treffen.

Schottland verhängte für die Festtage ein Einreiseverbot aus England. Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan sagte, er habe Verständnis, dass Menschen in letzter Sekunde zu ihren Familien reisen wollen, auch wenn dies falsch sei. Die vollen Bahnhöfe in vielen Teilen Londons seien «eine direkte Folge der chaotischen Art und Weise, wie die Ankündigung gemacht wurde», sagte der Labour-Politiker am Samstagabend.

Immerhin eine Hoffnung gibt es: Vor gut zehn Tagen hat die Regierung mit einer Massenimpfung begonnen. Bisher haben landesweit etwa 350’000 Menschen das Mittel des Pharmaunternehmens Biontech und dessen US-Partners Pfizer erhalten.