Erhöhung des Militärbudgets – Boris Johnson baut Atomarsenal aus Die britische Regierung gibt sich eine neue aussenpolitische Leitlinie, in der die EU keine Rolle mehr spielt. Stattdessen geht es um militärische Macht, mehr Nuklearwaffen und die Chancen in Ostasien. Stefan Kornelius

Sehnsucht nach dem breiten Horizont: Boris Johnson, damals noch Aussenminister, bei einem Besuch britischer Soldaten in Kenia 2017. Foto: Keystone

Die britische Regierung hat sich aussenpolitische Leitlinien gegeben, in denen die Europäische Union keine Rolle mehr spielt. In einer Parlamentsdebatte erläuterte Premierminister Boris Johnson das Regierungsdokument und sprach von der umfassendsten Justierung der britischen Aussenpolitik seit Ende des Kalten Krieges. Für besonderes Aufsehen sorgten Berichte, wonach Johnson die Obergrenze der nuklearen Sprengköpfe im Arsenal des Landes von 180 auf 260 anheben will.

Die diplomatische Strategie Grossbritanniens liefert auf 90 Seiten einen Überblick über die neue Aussen- und Sicherheitspolitik des Landes. Das Dokument wurde von verschiedenen Regierungsbehörden unter Führung des Premierministeramts zusammengetragen und ein halbes Jahr später als ursprünglich geplant veröffentlicht. Johnson will mit der Strategie die Eigenständigkeit Grossbritanniens betonen.