Am Neuenburgersee – Boot fährt in Wasserskilift Am Samstagabend ist ein Motorboot auf ein Drahtseil aufgefahren, das den Wasserskilift von Estavayer-le-Lac am Neuenburgersee sichert. Verletzt wurde niemand.

Am Samstagabend rammte ein Boot ein Drahtseil, das einen Mast des Wasserskilift von Estavayer-le-Lac sichert. Vor Ort fanden die Polizeibeamten ein Motorboot in senkrechter Position, angelehnt an das Seil. Dies teilte die Kantonspolizei Freiburg am Sonntag mit.

Zu diesem Zeitpunkt war das Boot leer, der Bootsführer nicht mehr vor Ort. Die gesammelten Zeugenaussagen hätten ergeben, dass sich während des Unfalls drei Personen an Bord des Schiffes befunden hatten. Sie wurden von einem anderen Bootsführer gerettet und blieben unverletzt.

Die Seepolizei sei vor Ort gewesen, um das Gelände zu sichern und den Schaden festzustellen. Die Stützpunktfeuerwehr von Estavayer-le-Lac wurde ebenfalls aufgeboten, stellte jedoch keine Verschmutzung fest.

Wasserskilift gesperrt

Der fehlbare Bootsführer und die Insassen wurden identifiziert und am Sonntagmorgen befragt, um die

Umstände des Unfalls abzuklären. Eine Spezialfirma sei aufgeboten worden, um das Boot aus seiner unglücklichen Lage zu befreien. Der Wasserskilift ist aus Sicherheitsgründen vorübergehend für die Öffentlichkeit gesperrt.

So fand die Polizei das Motorboot vor. Foto: PD

pd/ngg