Strategie des Kantons Bern – Booster-Impfungen bleiben Sache der Impfzentren Keine Kapazität: Apotheken und Ärzte bieten noch kaum Termine für die Impfauffrischung an. Der Kanton will bei Bedarf die Impfzentren hochfahren. Sibylle Hartmann Sophie Reinhardt

Seit Montag ist die Booster-Impfung auch im Kanton Bern verfügbar – vorerst nur für über 65-Jährige und Risikopatientinnen und -patienten. Foto: Keystone

Am Montag war es nun auch im Kanton Bern so weit. Die ersten Booster-Impfungen an über 65-Jährige und Risikopatientinnen und -patienten wurden verabreicht. Der grosse Run auf die Auffrischungsimpfung blieb jedoch aus. «Wir erleben keinen Ansturm, aber eine gute Auslastung», sagt Gundekar Giebel, Sprecher der bernischen Gesundheitsdirektion, nach dem ersten Tag. Noch immer seien von den rund 65’000 freigeschalteten Terminen 25’000 offen.

Zum Auftakt zeigt sich Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg (SVP) eher zurückhaltend, was die baldige Booster-Impfung für alle Bevölkerungsgruppen angeht. Das Impfzeitfenster für die bereits zugelassenen Gruppen sei bis Ende Dezember geöffnet. Was die unter 65-Jährigen angeht, bleibt Schnegg vage. Für künftig zugelassene Gruppen würden weitere Termine zur Verfügung stehen, sagt er. Und verweist auf die Möglichkeit, über das kantonale Online-Impfportal die Impftermine zu staffeln.