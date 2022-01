Aufbruch in der Berner Agglo – Boomtown Ostermundigen Erst vor kurzem galt die Gemeinde noch als Arbeiterquartier der Region. Nun blüht sie auf. Stellt das ihre Fusionspläne mit der Stadt infrage? Naomi Jones

Moderne Architektur und ein Hochhaus: Beim Bahnhof ist Ostermundigen nun ein bisschen grossstädtisch. Foto: Adrian Moser

Rund um den Bahnhof von Ostermundigen ist viel los. Auf der einen Seite der Bahnunterführung ragt ein Hochhaus in den Himmel. Und auf der anderen steht frisch gebaut das TCS-Gebäude mit neuer Migros-Filiale. Baumaschinen lärmen, der Verkehr rollt dicht. Menschen bahnen sich mit gezielten Schritten ihren Weg. Das neue Zentrum von Ostermundigen ist urban. Für Stadtmenschen hat der Ort gerade ziemlich viel Sex-Appeal.

Noch vor drei Jahren war die Gemeinde so heruntergekommen und knapp bei Kasse, dass sie mit einem Heiratsantrag bei der Stadt Bern anklopfte. Jetzt gilt Ostermundigen gemäss Städteranking der Immobilienberatungsfirma Wüest Partner als eine der grössten Aufsteigergemeinden der Deutschschweiz. Was bedeutet dieser Boom für die Heiratsabsichten der Gemeinde? Will sie überhaupt noch, wenn sie nicht mehr muss?