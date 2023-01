Hotspot Iseltwald – Boom hält an, Postauto baut aus Mehr Gäste als im Rekordsommer: Wegen einer südkoreanischen TV-Serie baut Postauto das Angebot zwischen Bönigen und Iseltwald aus.

Eine der Schlüsselszenen von «Crash Landing on You» wurde auf dem Holzsteg in Iseltwald gedreht. Foto: PD

«Die südkoreanische TV-Serie ‹Crash Landing on You› sorgt überraschenderweise auch im Winter für einen Boom am Drehort Iseltwald am Brienzersee», heisst es in einer Medienmitteilung von Postauto. Die Fahrgastzahlen brechen sogar Sommerrekorde. Postauto baut deshalb das Angebot bis auf weiteres aus.

Seit Frühsommer 2022 erfreut sich die Postauto-Linie 103 von Bönigen nach Iseltwald einer ausserordentlich hohen Nachfrage. An Bord sind viele Gäste aus Asien, die die Brienzersee-Halbinsel wegen der sehr beliebten koreanischen TV-Dramaserie «Crash Landing on You» besuchen. Die Serie wird auch auf Netflix gezeigt und handelt von einer reichen Südkoreanerin, die nach einem Gleitschirmunfall in den Bergen Nordkoreas landet und sich in einen nordkoreanischen Offizier verliebt.

Eine Schlüsselszene der Serie wurde auf dem Holzsteg in Iseltwald gedreht. Deshalb reisten Fans selbst bei trübem Winterwetter in Scharen zu diesem auf Google Maps gekennzeichneten Schauplatz am See, heisst es in der Medienmitteilung von Postauto weiter.

Als der Boom letztes Jahr begann, reagierte Postauto und baute ab Ende Juli das Fahrplanangebot zwischen Bönigen und Iseltwald aus. Im Herbst ging Postauto davon aus, dass die Nachfrage in der kalten Jahreszeit zurückgehen würde, und wechselte daher Ende Oktober wieder auf den gewöhnlichen Fahrplan. Doch die Gäste reisen weiterhin an den Filmschauplatz.

So beförderte Postauto im November und im Dezember 2022 viermal so viele Fahrgäste wie sonst in dieser Saison und selbst deutlich mehr als in der Hochsaison vor Corona. Postauto nimmt darum ab dem 28. Januar bis auf weiteres täglich vier zusätzliche Kurspaare ab Bönigen fest in den Fahrplan auf. «Von dieser Verstärkung profitieren sowohl die asiatischen Serienfans als auch die Einheimischen», wie es weiter heisst. Postauto passt die Fahrplan-Apps an, auch an den Haltestellen werden die Fahrgäste informiert.

pd

Fehler gefunden?Jetzt melden.