EM-Halbfinal: Italien-Star geblockt – Bonucci? Kenn ich nicht Eine Ordnerin hält Italiens Altmeister für einen Fan und sorgt nach dem ersten Halbfinal für eine Szene, die viral geht.

Nicht mit mir: Eine Ordnerin hält Leonardo Bonucci fest. Video: ARD

Sie wollte nur ihren Job machen. Und woher sollte sie überhaupt dieses Gesicht kennen, wo sie doch während 120 Minuten und ein bisschen mehr ins Publikum schaute?

Es ist später Dienstagabend in London, Italien hat im Wembley gerade Spanien im Penaltyschiessen besiegt und sich zum ersten EM-Finalisten gemacht. Die Gewinner tanzen, hüpfen und johlen, unter ihnen Leonardo Bonucci, Typ italienischer Haudegen, der Blick oft grimmig, die Stirn oft in Falten gelegt. Minuten zuvor hat er seinen Elfmeter humorlos verwandelt, jetzt will er den Moment des Triumphs mit den Tifosi teilen.

Der 34-Jährige geht zu den Fans auf den Rängen, jubelt ihnen zu. Ein Anhänger – auch er im Italien-Trikot – springt Bonucci entgegen, doch ein Ordner fängt ihn ab. Nach wenigen Sekunden dreht sich Bonucci um, will zurück auf den Rasen zu seinen Teamkollegen, doch daraus wird vorerst nichts. Eine gewissenhafte Ordnerin packt den Verteidiger von Juventus Turin, den sie offensichtlich für einen weiteren Fan hält, am Arm. An mir kommst du nicht vorbei, Freundchen! Mit einer Geste bedeutet sie ihm, er solle doch gefälligst zurück auf die Tribüne. Bonuccis Reaktion: ein ungläubiger, ziemlich verdutzter Blick, herrlich anzusehen.

Die Szene dauert nur wenige Sekunden, doch sie ist derart amüsant, dass sie auf den sozialen Medien innert Kürze Millionen Mal angeschaut und tausendfach kommentiert wurde. Und sie endet versöhnlich: Die Ordnerin lässt Italiens Nummer 19 schliesslich passieren und bekommt neben einem herzlichen Lachen auch eine Umarmung von Bonucci.

