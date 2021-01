1. Women’s Winter Classic – Bomos Vorfreude auf die Premiere Bomo Thun empfängt am 3. Januar in Gstaad die Lugano Ladies zum ersten Meisterschaftsspiel der höchsten Schweizer Frauen-Eishockeyliga unter freiem Himmel. Peter Berger

Thuns Stürmerin Laura Zimmermann freut sich auf die Winter Classic in Gstaad. Foto: Manuel Zingg

«Wir sind stolz, dass wir die erste Women’s Hockey Winter Classic durchführen können», sagt Peter Brand. Der Präsident von Bomo Thun hätte den Anlass gerne noch ausgebaut. «Doch wegen der Coronamassnahmen mussten wir das Training mit mehr als 30 angemeldeten Mädchen und den Piccolo-Match wieder absagen.» Somit bleibt es am 3. Januar auf der Eisbahn Gstaad beim Meisterschaftsspiel zwischen Bomo und den Lugano Ladies (17 Uhr).

Die Vorfreude im Team der Oberländerinnen ist gross. Trainer Björn Schärer sagt: «Ein Openair-Spiel ist eine schöne Sache, so habe ich gelernt Hockey zu spielen.» Für den Kandersteger ist deshalb klar: «Für alle Beteiligten wird das eine gute Erfahrung und schöne Erinnerung.»

Dieser Aussage pflichten die Spielerinnen bei. «Es ist eine Ehre, dass wir diese Partie bestreiten dürfen», meint Laura Zimmermann. Dass die Eisqualität unter freiem Himmel anders ist als in der Halle sieht die Stürmerin nicht als Nachteil. «Im Gegenteil, das könnte sogar für uns sprechen, da ja das Grabengut in Thun auch teilweise offen ist.» Captain Andrea Schranz findet noch einen anderen Vorteil für die Oberländerinnen: «Gegen Lugano haben wir diese Saison auswärts immer gut ausgesehen. Jetzt treten wir bei diesem Heimspiel ja auch auswärts an. Deshalb kommt das gut. Ich freue mich jedenfalls mega.»

Normalerweise bestreitet Bomo, hier Jessica Ujcik, seine Heimspiele in der Grabenguthalle in Thun. Foto: Manuel Zingg

Initiant Kölliker

Die 1. Women’s Hockey Winter Classic initiiert hat Köbi Kölliker. Die Schweizer Eishockey-Legende hat im Sommer die Kontakte ins Saanenland hergestellt und beim Verband grünes Licht eingeholt. Kölliker hat den Trainerjob bei Bomo Thun indes im Oktober abgegeben, weil er ein neues Engagement annehmen wird.