Erfolgreiche Eishockeyfrauen – Bomo Thun im Playoff gegen die ZSC Lions Mit einem 4:3-Sieg in Neuenburg hat sich Bomo Thun die Qualifikation für das Playoff gesichert. Dieses beginnt am 20. Februar. Reto Pfister

Trainer Björn Schärer hat mit Bomo Thun den Sprung unter die ersten vier Teams geschafft. Foto: Manuel Zingg

0:2 lagen die Frauen von Bomo Thun früh in Neuenburg zurück, sie schienen nochmals um die Qualifikation für das Playoff zittern zu müssen. Die Oberländerinnen zeigten jedoch eine starke Reaktion, gingen 4:2 in Führung und entschieden schliesslich das Spiel gegen die direkten Konkurrentinnen am Strich 4:3 für sich. Bomo Thun sicherte sich so die Qualifikation für das Playoff.

Die Thunerinnen treffen als Vierte auf den Qualifikationssieger ZSC Lions. Gespielt wird im Modus best of 5, gestartet wird die Serie am 20. Februar in Zürich. In der Zwischenzeit steht ein Zusammenzug des Nationalteams auf dem Programm, dieses bestreitet am 11., 12. und 13. Februar in Romanshorn drei Testspiele gegen Deutschland. Für diese sind mit Torhüterin Saskia Maurer sowie den Stürmerinnen Lena Lutz und Laura Zimmermann drei Bomo-Spielerinnen aufgeboten.

Maurer dürfte auch im Playoff bei den Oberländerinnen im Tor stehen. In dieser Saison legte sie den Schwerpunkt auf Einsätze bei den U-20-Junioren von Dragon/Thun. Deren Meisterschaft ist jedoch abgebrochen worden. Bomos Stammtorhüterin Sandra Heim erlitt eine Bänderverletzung, für sie ist die Saison wohl zu Ende.