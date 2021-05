ARA Thunersee – Boltigen schliesst sich dem Verbund an Die ARA Thunersee hat an ihrer Delegiertenversammlung eine neue Verbandsgemeinde aufgenommen. Nelly Kolb

Das gereinigte Abwasser aus der ARA Thunersee fliesst direkt in die Aare. Foto: PD

Die Boltiger Kläranlage wurde in den 70er-Jahren erbaut, sie ist in die Jahre gekommen und entspricht nicht mehr den aktuellen Gesetzen. Dies schilderte die Boltiger Gemeinderatspräsidentin Anna Bieri an der Delegiertenversammlung der ARA Thunersee in der Hotelfachschule Thun. Trotz skeptischer Stimmen in der Bevölkerung bezüglich weniger Mitbestimmung und höherer Kosten habe man in Boltigen dem Anschluss an die ARA Thunersee zugestimmt. Die Einkaufssumme beträgt rund 700’000 Franken. Aktuell ist die Anschlussleitung an jene Leitung in Oberwil im Bau. ARA-Präsident Konrad Hädener freute sich an der Versammlung über das neue Mitglied und hiess Boltigen im Verbund willkommen.