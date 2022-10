TV-Duell vor den Wahlen in Brasilien – Bolsonaro soll pädophil sein und Lula ein Kannibale Der brasilianische Wahlkampf wird zur Schlammschlacht, die Anschuldigungen fliegen hin und her. Nun sind die beiden Kandidaten zum ersten Mal im Fernsehen aufeinandergetroffen.

Christoph Gurk aus Buenos Aires

In zwei Wochen wird gewählt: Die beiden Präsidentschaftskandidaten Luiz Inacio Lula da Silva (l.) und Jair Bolsonaro, der Amtsinhaber. Foto: Sebastiao Moreira (Keystone)

Zwei Wochen noch sind es bis zu den Stichwahlen um das brasilianische Präsidentenamt am 30. Oktober, jedes Detail zählt nun und beide Kandidaten greifen zu allen Mitteln. Am Sonntag trafen der rechte Amtsinhaber Jair Bolsonaro und sein linker Herausforderer, Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, nun zum ersten Mal in einem TV-Duell direkt aufeinander.