A3 im Kanton Aargau – Bözbergtunnel wegen Fahrzeugbrand gesperrt Die Feuerwehr ist im Tunnel auf der Autobahn zwischen Basel und Zürich im Einsatz. fal

Der Tunnel ist vorübergehend für den Verkehr gesperrt. (Bild: Leserreporter 20 Minuten)

Kurz vor 17 Uhr sei im Bözbergtunnel in Fahrtrichtung Zürich ein Fahrzeug in Brand geraten, Wie die Kantonspolizei Aargau gegenüber «20 Minuten» bestätigt. Eine Patrouille des Grenzwachtkorps sei rasch bei der Unfallstelle angelangt und habe 12 Personen, die sich in der Nähe befunden hätten, durch einen Sicherheitsstollen in Sicherheit bringen können.

Verletzt worden sei niemand. Zwei Beamte des Grenzwachtkorps wurden laut Angaben des Polizeisprechers aber zur Abklärung auf eine allfällige Rauchvergiftung in ein Spital verbracht.

Lange RückstausWeil vorübergehend beide Tunnelröhren gesperrt werden mussten, hatte der Fahrzeugbrand in beiden Richtungen auf der A3 lange Rückstaus bis zurück nach Frick respektive Brugg zur Folge. Ab 18.30 Uhr war die Röhre in Richtung Basel wieder offen, der Verkehr in Richtung Zürich rollte einspurig.

Über die Brandursache waren noch keine Angaben verfügbar. Der Tunnel wird nach allfälligen Schäden untersucht.