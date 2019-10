Böses Opfer

Nach Meinung der «Aargauer Zeitung» ist das Handeln des Thuners «in höchstem Grad unsportlich». Und der «Blick» findet, der Wacker-Akteur habe «eine Linie überschritten».

Nicolas Raemy – der Täter? Mitnichten.

Im April ist der HSC Suhr eine Niederlage davon entfernt, im Playoff-Viertelfinal auszuscheiden. Nachdem sie in den vorangegangenen beiden Partien deutlich verloren haben, langen die Aargauer noch ein bisschen kräftiger zu. Gleich zwei von ihnen werden des Feldes verwiesen. Nach einem Drittel Spielzeit reisst Milan Skvaril Raemy um und drückt mit dem Ellenbogen gegen dessen Nacken. Auffallend lang. Leute, welche die Aktion aus nächster Nähe verfolgen und keinem der beiden Clubs zuzuordnen sind, sprechen von klarer Absicht. Auf den Fotoaufnahmen dieser Zeitung ist zu sehen, wie sehr der Aufbauer der Berner Oberländer in jenem Augenblick leidet. Er ist die Schlüsselfigur in den Reihen des Favoriten; ein paar Wochen später wird er zum besten Akteur in der betreffenden Saison gewählt werden.