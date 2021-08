Kriminächte in Burgdorf – Böse Pointen, nette Typen? Krimis lesen sie selten, trotzdem wagen sie sich an Mord und Totschlag heran: Poetry-Slammer Remo Zumstein und Gitarrist Michael Kuster treten mit teils neuem Programm auf. Nina-Lou Frey

Bei weniger Sonnenschein und mehr Spuk tritt das Burgdorfer Duo Remo Zumstein (links) und Michael Kuster (rechts) an den Kriminächten auf. Foto: Franziska Rothenbühler

Die Bäume vor dem Franz-Gertsch-Museum verlieren ihre Äste. Die Säge dröhnt laut. Das Geräusch erinnert an einen Horrorfilm. Die Säge könnte auch ganz anderes als Bäume zerlegen. Der Gedanke dieser blutrünstigen Vorstellung passt, denn bald werden hier im Rahmen der Kriminächte der Poetry-Slammer Remo Zumstein und der Musiker Michael Kuster auftreten.

Diese kleinere Version der Krimitage findet unter dem Motto «Der Mord ist aufgegangen» statt. «Was wir zeigen, ist anders als unser bisheriges Programm», schreit der 33-jährige Wortkünstler gegen den Motorenlärm an. Ein Gespräch kann man hier nicht führen. Im Park hinter dem Kirchgemeindehaus der reformierten Kirche ist es ruhiger.

Pflegen engen Austausch

«Ein grosser Unterschied zu früher ist, dass wir die Texte gemeinsam erarbeiten», so der sprachverliebte Zumstein. Vorher habe ausschliesslich er geschrieben und Kuster dazu Musik gemacht. Während des Lockdown tauschten sie sich regelmässig via Skype über die Geschichten aus. Bis heute geben sie sich wöchentlich Feedback zu ihrer Sprach- und Klangkunst.

«Wenn jemand eine lustige oder nervige Situation erlebt, geht es nicht lange und der andere hat vier Nachrichten auf dem Handy», so Kuster. Vor elf Jahren standen Kuster und Zumstein das erste Mal zusammen auf einer Bühne. Seitdem habe sich der Austausch intensiviert, sagt Kuster.

Morbide Sprachspielerei

Die Idee zum neuen, schaurig-garstigen Programm entstand 2018 im Franz-Gertsch-Museum. Damals erhielt der Verein der Krimitage den Kulturpreis der Burgergemeinde Burgdorf, und Zumstein und Kuster traten an der Verleihung auf. «Die bösen Pointen sind gut angekommen, da der Rahmen dafür gegeben war», erinnert sich Kuster. Deshalb haben die beiden Künstler entschieden, mit diesem Stil und Thema weiterzufahren.

Aus Tag wird Nacht Infos einblenden Seit mehr als einem Vierteljahrhundert finden die Krimitage in Burgdorf statt. Bis zu 10’000 Besucherinnen und Besucher zieht das Programm mit Theatern, Lesungen und eigenen Produktionen normalerweise an. Dieses Jahr fällt die sonst 10-tägige Veranstaltung kleiner aus. An den sieben Tagen, vom 22. bis zum 28. August, treten grösstenteils Autorinnen und Autoren aus der Schweiz auf. Ausser dem Gewinner des Krimipreises 2020: Der Autor Andreas Pflüger reist aus Berlin an, um seinen Preis entgegenzunehmen. Gewöhnlich ist dieser Event internationaler besetzt. Auch wegen Corona finden die Veranstaltungen grösstenteils draussen statt. Der Verein sieht die kleinere Veranstaltungsreihe als Vorgeschmack für die nächsten Krimitage, welche voraussichtlich im gewohnten Rahmen im November 2022 stattfinden.

Obwohl beide Burgdorfer keine Fans von Kriminalromanen sind, böten der Tod und die Verstrickungen, welche dazu führen können, viel an Komik und Sprachspielerei, meint Zumstein. «Der Tod kann auch poetisch oder ästhetisch sein», fügt Kuster hinzu. An zwei Abenden nähern sich die beiden Burgdorfer sprachlich und musikalisch Dunklem an. «Man soll sich danach aber schon noch nach Hause wagen», versichert Kuster.

«Weil das Publikum darauf vorbereitet ist, kann es hoffentlich damit umgehen», so Kuster. Die Texte und Szenen sind Teil eines längeren Programms, das vermutlich im nächsten Jahr zu sehen ist. Momentan trägt es den Arbeitstitel «Das letzte Wort».

Als Detektive auf der Bühne

Nicht nur sprachlich, sondern auch klanglich experimentiert das Duo. «Der Sound ist sphärischer geworden», sagt Kuster. Zudem könne man am Klang erahnen, dass sich in den Geschichten Ungutes anbahne, fügt Zumstein an. Stimmlich lote er emotionale Höhen und Tiefen aus. «Eine andere Dynamik auf der Bühne – auch unter uns», fasst Kuster zusammen.

Stadt der Kindheit

Mit der Emmestadt verbinden die Performer ihre Kindheit und Jugend. «Burgdorf löst bei mir ein Gefühl von Heimat aus, aber es ist nicht mehr mein Daheim», so Zumstein, der mittlerweile mit seiner Familie in Köniz wohnt. Kuster hat es nach Langenthal gezogen. Trotzdem freuen sich die zwei, nach einer längeren Pause wieder in der Stadt ihrer Kindheit aufzutreten.

Als Zumstein sich von der Bank erhebt im kleinen Park, sagt er: «Hier sieht es auch aus wie an einem Tatort.» Ein Paar Kinderschuhe und Hosen in Kindergrösse liegen am Boden. Ist das der Input für weitere Geschichten? Das wird sich auf der Bühne zeigen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.