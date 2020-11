Keine Dezember-Gemeindeversammlung – Bönigen führt Urnenabstimmung durch Die Gemeinde Bönigen verzichtet auf die Gemeindeversammlung Anfang Dezember. Dafür werden die Bürger am 13. Dezember an die Urne gerufen.

Die Gemeinde Bönigen, im Bild das Lütschinendelta, sagt ihre Dezember-Gemeindeversammlung ab und setzt dagegen eine Urnenabstimmung an. Foto: Bruno Petroni

Der Böniger Gemeinderat hat beschlossen, aufgrund der aktuellen Corona-Situation die Gemeindeversammlung vom 4. Dezember abzusagen. Als Alternative berufe sich der Rat auf die Allgemeinverfügung des Regierungsstatthalteramtes Interlaken-Oberhasli, die es Gemeinden erlaube, anstelle einer Gemeindeversammlung Urnenabstimmungen durchzuführen, auch wenn dies in den Gemeindereglementen nicht so vorgesehen sei, schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung. Mittels Urnenabstimmung soll am 13. Dezember über sechs Vorlagen entschieden werden.

Themen sind die Einführung Parkplatzbewirtschaftung, die Neuorganisation der Abwasserentsorgung im Gebiet des Gemeindeverbands ARA Region Interlaken, der Verpflichtungskredit Kehrichtabfuhr 2022–2026, der Verpflichtungskredit Sanierung Höhenrain sowie der Verpflichtungskredit Sanierung Schulhausgässli Oberer Teil sowie das Budget 2021.

Budget mit Defizit

Das Budget weist ein Minus im Allgemeinen Haushalt von 308‘285 Franken auf. Inklusive der Spezialfinanzierungen ergibt sich ein Gesamtergebnis von minus 462‘015 Franken. Das Defizit im Allgemeinen Haushalt könne durch das vorhandene Eigenkapital gedeckt werden, schreibt die Gemeinde. Das Eigenkapital per Ende 2021 werde voraussichtlich 2,81 Millionen Franken betragen, was rund 10,24 Steueranlagezehnteln entspricht.

Das Budget 2021 der Einwohnergemeinde Bönigen basiert auf einer unveränderten Steueranlage von 1.94. Die Grundgebühren Wasser und Abfall bleiben unverändert. Beim Abwasser sei die Grundgebühr für einen Teil des Gewerbes angepasst worden; die Haushalte erfahren keine Änderung. «Investitionen sind im Umfang von 880'000 Franken geplant», so die Gemeinde.

Durch die amtliche Neubewertung 2020 werden Mehreinnahmen generiert. Der Liegenschaftssteuerertrag wird erstmals 2020 erfolgswirksam. Die Auswirkungen auf den Vermögenssteuerertrag werden im Jahr 2021 doppelt wirksam. Aufgrund des zu erwartenden Ergebnisses und der Ungewissheit in der Corona-Krise und der damit verbundenen Auswirkungen auf den Steuerertrag sieht die Gemeinde vorerst von einer Senkung der Liegenschaftssteuer ab, wie sie schreibt.

Kein «Bönigen Info»

«Informationen zu allen Vorlagen können der per Post versandten Botschaft oder der Gemeindewebsite entnommen werden», schreibt die Gemeinde in ihrer Mitteilung weiter. In diesem Zusammenhang verzichte der Gemeinderat auf die Produktion der Informationsbroschüre «Bönigen Info», welche jeweils im Hinblick auf die Gemeindeversammlung versandt wird.

pd/don