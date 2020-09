Theater auf dem Bödeli – Bödeli Spillüt verschieben ihre Aufführung erneut Auch im Frühling 2021 wird es nichts mit der Aufführung von “Ja, wir Alten…!”. Corona verhindert die Proben.

Die Bödeli Spillüt übten schon im Februar für die Frühlingsaufführung. Nun nehmen sie im Herbst 2021 für 2022 wieder einen Anlauf. Foto: PD

Die Bödelispillüt konnten das für Frühling 2020 geplante Theaterstück «Ja, wir Alten...!» wegen Corona nicht aufführen, planten und verschoben auf Frühling 2021. Gemäss einer MItteilung nach der Generalversammlung vom 4. September verhindern die steigenden Corona-Fallzahlen nun aber auch den «zweiten Anlauf.»

An der Versammlung mussten die Vereinsmitglieder, insbesondere die Mitwirkenden des spannenden Stücks «Ja, wir Alten...!», welches auf humoristische Art aufzeigt was am Lebensabend noch alles passieren kann, mit grossem Bedauern zur Kenntnis nehmen, dass es auch 2021 nicht klappen wird mit einer Aufführung. Die erneuten Proben hätten spätestens nächsten Monat begonnen. Diese seien nicht möglich, weil die Abstände beim Spielen, Sprechen, Tanzen und auch Singen nicht gewährleistet werden können, schreiben die Bödeli Spillüt.

Gleichzeitig verspricht das Ensemble, es werde den Kontakt untereinander mit verschiedenen Aktivitäten wie kleinen Workshops, Kaffeetreffs, Besuchen von kulturellen Anlässen usw. ufrecht erhalten. Zudem planen sie, die Aufführung im Frühling 2022 auf die Bühne des Kirchgemeindehauses Matten zu bringen.

pd/maz